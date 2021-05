Le papillon amiral | Bientôt l’insecte officiel du Québec

«C’est un très beau papillon qui fait environ 5 à 6 cm d’envergure. Il a de belles bandes blanches sur un fond noir avec des reflets bleus. Et lorsqu’il ferme les ailes, on voit des tons rougeâtres à l’extérieur. Il est magnifique et il est facile d’approche. On peut le voir même jusque dans le sud du Nunavik, donc, c’est un papillon qui peut être observé par 99% des Québécois»