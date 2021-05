Drainville | Le Bloc va présenter une motion sur la constitution et Trudeau manque d'électeurs pour un gouvernement majoritaire

Le chroniqueur Bernard Drainville a obtenu le libellé d'une motion que va présenter le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet à la Chambre des Communes à 15 h, mercredi après-midi.

Le chroniqueur demeurait «embêté à savoir si cette motion allait passer», d'autant plus qu'on demande à tous les partis fédéraux de se prononcer sur la reconnaissance constitutionnelle du Québec et qu'il ne suffit qu'un député soit contre pour la rejeter.

En deuxième portion d'intervention, mercredi, au micro de Paul Arcand, le chroniqueur commentait un sondage Léger sortant du four et touchant la satisfaction des Canadiens sur la gestion pan-canadienne de la pandémie et la satisfaction des gens face à leurs dirigeants.

En analysant les premiers chiffres, Bernard Drainville constatait que Justin Trudeau avait encore beaucoup de travail à faire pour obtenir un gouvernement majoritaire et qu'au Québec, avec un taux de satisfaction de 82%, François Legault demeure un politicien dans une classe à part.