Réforme majeure du système policier | Devrait-on réduire le nombre de corps policiers au Québec?

Le comité chargé de revoir le système policier au Québec estime que les corps de police de la province n'arrivent plus à suivre la cadence face à la criminalité moderne et aux besoins sociaux auxquels ils sont confrontés.

Ce comité estime que la totalité de l'organisation policière au Québec doit donc être mise à jour. Son rapport de près de 500 pages contenant 138 recommandations a été publié mardi.

Il est notamment question de réduire de 31 à 13 le nombre de corps policiers et de créer une unité spécialisée en cybercriminalité et en crimes économiques et d'y intégrer l'UPAC.

Bernard Drainville et Luc Lavoie en ont discuté avec deux membres de ce Comité, Benard Sévigny et Nicole Gibault: