COVID-19 au Québec | Le plan de déconfinement peut commencer

M. Legault a également félicité les Beaucerons qui ont réussi à redresser la situation plus difficile qui était vécue dans cette région depuis quelques semaines.

Plan de déconfinement

Avec ce bilan avantageux, le premier ministre Legault a confirmé que le plan de déconfinement, annoncé la semaine dernière, pouvait aller de l’avant.

Dès le vendredi 28 mai, trois mesures seront en vigueur, partout au Québec :

- les terrasses de restaurants pourront rouvrir en respectant certaines consignes sanitaires;

- le couvre-feu sera retiré;

- les rassemblements dans les cours extérieurs seront permis avec un maximum de 8 personnes.

Dès le lundi 31 mai, cinq régions passeront en zone d’alerte orange. Ces régions sont la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais.

Cela veut donc dire que tous les élèves de secondaires 4 et 5 pourront revenir à l’école à temps plein et les restaurants et les gyms pourront rouvrir.

5 sous-régions sous surveillance

Dans Chaudière-Appalaches, il s'agit des MRC de Montmagny, l'Islet, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.

En Estrie, toute la région passe en orange sauf pour la MRC du Granit.

Dans le Bas-Saint-Laurent, les MRC de Rimouski-Neigette, de la Mitis, de la Matanie et de la Matapédia qui sont situées à l'est passent en zone orange, alors que les quatre MRC situées à l'ouest - Rivière-du-Loup, Les Basque, Témiscouata et Kamouraska - resteront en zone rouge pour une autre semaine.

Montréal et Laval

Quant aux régions de Montréal et Laval, le gouvernement Legault, de concert avec la Santé publique, a décidé d’agir avec prudence et reporte d’une semaine leur passage en zone orange.