Drainville | Point de presse de François Legault à 13 h: Montréal et Laval toujours en rouge?

Le premier ministre François Legault fera le point sur la COVID-19 et le déconfinement québécois, mardi après-mid à 13 h.

Selon le chroniqueur politique du 98.5, Bernard Drainville, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière passeraient en zone orange, mais dans le cas de Montréal et de Laval, le gouvernement serait plus hésitant en raison de craintes de la Santé publique.

Une décision de dernière minute pourrait être prise avant de se présenter devant les médias et le public à 13 h, selon le chroniqueur.