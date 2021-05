COVID-19 | Voici le plan de déconfinement du gouvernement Legault

Séquence de changement de paliers d’alerte

D’ici le lundi 31 mai, la majorité des régions du Québec vont passer en zone orange.

Ainsi, tous les élèves de secondaires 3-4-5 iront à l’école à temps plein et les restaurants pourront rouvrir.

D’ici le lundi 14 juin, la majorité des régions du Québec passeront en zone jaune.

Ainsi, les personnes de deux résidences pourront de voir à l’intérieur. Tous les sports d’équipe pourront être pratiqués à l’extérieur et les bars pourront rouvrir.

D’ici le lundi 21 juin, la majorité des régions du Québec passeront en zone verte.

Ainsi, 10 personnes de 3 résidences pourront se réunir à l’intérieur d’une maison et tous les sports d’équipe pourront se pratiquer à l’intérieur.

Séquence d’assouplissement des mesures sanitaires

À compter de vendredi le 28 mai :

- le couvre-feu sera levé partout au Québec;

- les terrasses extérieures des restaurants pourront ouvrir;

- les rassemblements extérieurs privés seront autorisés pour un maximum de huit personnes de résidences différentes avec distanciation;

- les déplacements entre régions sont permis;

- les spectateurs pourront revenir dans les salles de spectacle et les stades avec une limite de 250 personnes par section et un maximum de 2500 personnes.

À compter de vendredi le 11 juin

- les terrasses extérieures des bars pourront rouvrir;

- les activités extérieures supervisées de sports et de loisirs seront permises en groupes de 25 personnes maximum.

À compter de vendredi le 25 juin

- pour les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19, elles pourront se voir à l’intérieur des maisons sans avoir à porter un masque ou èa respecter la distanciation de deux mètres;

- les festivals extérieurs, sans place désignée, pourront avoir lieu avec un maximum de 2500 participants et avec le respect d’un protocole sanitaire qui sera annoncé plus tard cette semaine;

- les camps de jour et les camps de vacances pourront rouvrir.

Un objectif important à la fin août

François Legault a indiqué que si 75 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses d'ici la fin du mois d'août, le port du masque dans les lieux publics ne sera plus obligatoire et les étudiants du cégep et de l'université pourront recommencer cette nouvelle année académique en présentiel.