Pourra-t-on assister aux matchs des séries au Centre Bell? | «Le couvre-feu sera levé le 28 mai» -Bernard Drainville

«Le couvre-feu sera levé le 28 mai», voilà ce que pouvait confirmer Bernard Drainville à propos du plan de déconfinement qui sera présenté par le gouvernement du Québec à 17h.

«Hier soir (lundi), la décision était prise de permettre l'ouverture des grandes salles de spectacle avec sièges assignés, incluant le Centre Bell et ce serait donc possible à partir de vendredi», déclarait également le chroniqueur au micro de Paul Arcand.

«Ils ne permettront pas aux Canadiens de remplir le Centre Bell. Ce sera quoi le pourcentage de spectateurs assignés, je ne le sais pas (...) J’ai regardé le calendrier des séries éliminatoires et la troisième partie de la série au Centre Bell, c'est lundi prochain à 19 h. Ils ne peuvent pas faire ça devant les spectateurs parce que le couvre-feu n’est pas levé avant le 28 mai et le premier match à Montréal, c'est le 24 mai (...) On ne connait pas encore l’heure du quatrième match au Centre Bell n'est pas encore annoncée. On pourrait donc avoir un match en après-midi devant les spectateurs. »