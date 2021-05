Réforme de la loi 101 | «Il faut prendre les moyens nécessaires pour préserver notre coin francophone dans l’immensité de l’Amérique du Nord»

«Le Québec fait fausse route. Le Québec choisit encore de rétrécir les droits des autres pour que la majorité se donne des droits. Pourquoi ils utilisent la clause dérogatoire? Encore une fois pour couper des droits à d’autres? On a toujours l’air d’arriver avec notre 2 X 4. La réalité, c’est que démographiquement, les Canadiens français de souche ont une démographie négative. Alors, il va y avoir de l’immigration qui va aller en montant. On va se rendre service quand on va être tellement sympathique que ces gens vont dire que c’est l’fun de vivre au Québec. Ça va trop loin et je trouve que ça va créer un débat social complètement déchirant et inutile»