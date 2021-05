Sanctionner les auteurs de messages haineux sur les réseaux sociaux? | «Le confinement n’a certainement pas aidé à l’état mental des gens»

«On a vu énormément de dégradation sur les réseaux sociaux dans la dernière année. Le confinement n’a certainement pas aidé à l’état mental des gens et c’est plus facile de céder à la colère, la violence et à l’intimidation derrière son écran et sur son clavier plutôt que de le faire en face à face. La distance qui s’est créée entre les humains n’a certainement pas aidé à la dégradation de l’ambiance sur les médias sociaux»