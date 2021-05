Départs d'élus à Projet Montréal | «La politique, ça use»

«D’abord, la politique, ça use. Doit-on s’étonner ou s’inquiéter de tous ces départs qui sont confirmés depuis quelques semaines au municipal? La réponse est non. Parce que vient le temps où il faut passer le flambeau ou tu reconnais que tu as fait le tour du jardin et que tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Et je pense qu’un élu municipal qui va faire deux mandats, ça va devenir l’exception. Parce qu’il y a une préoccupation au niveau de la conciliation travail-famille et les réseaux sociaux qui pèsent lourd dans la vie d’un élu»