Drainville | Une nouvelle «Loi sur la langue officielle et commune du Québec: le français» avec des dents

« Jolin-Barette pourrait revoir le statut bilingue de certaines municipalités et arrondissements. Selon la Loi 101 actuelle, quand tu as le statut bilingue, tu as l'obligation d'offrir des services en anglais (...) Je vois mal Simon Jolin-Barrette empêcher Côte St-Luc d'offrir des services en anglais à sa population. Il pourrait y avoir du brasse-camarade autour de ça. »