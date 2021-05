Laurentides-Lanaudière-Montérégie | Bientôt en zones orange?

Soulagement en Outaouais

La population de l’Outaouais sera soulagée d’apprendre que les mesures d’urgence ont été retirées.

Cela veut donc dire que le couvre-feu est de retour à 21 h 30 et que les commerces non essentiels et les écoles secondaires ouvriront à nouveau.

M. Legault a toutefois demandé aux policiers de l’endroit de continuer à faire de la surveillance de façon aléatoire, afin que les résidents ontariens continuent de respecter leurs mesures sanitaires.

Bas-Saint-Laurent, Beauce-Etchemins et le Granit

Si la majorité des régions voient leur situation s’améliorer, il y a trois sous-régions qui continuent de préoccuper la santé publique et le gouvernement Legault en raison du fort taux de contagion qui s'y trouve.

Il s’agit du Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement le Témiscouata, Kamouraska, Les Basques et Rivière-du-Loup. Ces endroits devront demeurer en mesures d'urgence avec un couvre-feu à 20 h et la fermeture des commerces non essentiels et des écoles secondaires.

Une seule exception, la région de Rimouski pourra passer en zone rouge.

Les deux autres sous-régions sont la Beauce et Etchemins dans Chaudière-Appalaches et le Granit en Estrie.

Ces sous-régions devront demeurer en mesures d’urgence - couvre-feu à 20 h et fermeture des commerces non essentiels -, mais avec la permission de la santé publique, les écoles secondaires pourront toutefois rouvrir.

Laurentides-Lanaudière-Montérégie

Sans aborder la situation de Montréal et Laval, François Legault a tout de même affirmé que la zone orange deviendra bientôt une réalité pour les régions des Laurentides, Lanaudière et de la Montérégie étant donné que la situation du coronavirus va bien.