Élections à Ottawa? | «Le vote serait quelque part en septembre»

«Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez a annoncé aux autres partis politiques, vendredi, qu’il souhaitait imposer le bâillon sur le projet de loi C-19, qui crée des règles spéciales en temps de pandémie. Visiblement, il se prépare quelque chose. Si ce projet de loi est adopté, le jour du prochain scrutin durerait trois jours. On pourrait voter du samedi au lundi, en plus de quatre jours de vote par anticipation. En plus, le projet de loi permettrait d’utiliser beaucoup plus le vote postal.»