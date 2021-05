Drainville | «Démissionnée» comme ministre, Marie-Ève Proulx «reste à très haut risque»

« François Legault et son cabinet étaient à risque dans cette affaire-là (...) Le risque politique, c’est que certaines de ses victimes sortent publiquement. Imagine l'effet dévastateur d'un point de presse de personnes qui sortent pour dire voici ce qu'on a subi aux mains de Marie-Ève Proulx et on dénonce non seulement les traitements qu'on a subis, mais la manière avec laquelle François Legault et son cabinet ont géré les mauvais traitements qu'on a subis. Tu ne peux pas te permettre de prendre un risque comme celui-là quand les plaintes s'accumulent. »