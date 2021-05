Démission de Marie-Ève Proulx | «On peut être exigeant et travailler fort, mais ça doit se faire dans le respect»

«Il y a du travail à faire pour améliorer sa gestion du personnel. On me dit que la situation est relativement bonne à son bureau de comté et on va suivre de près la situation. Pour moi, c’est non négociable. Partout où j’ai travaillé, que ce soit chez Air Transat et depuis que je suis en politique, on peut être exigeant et travailler fort, mais ça doit se faire dans le respect et même, dans la bonne humeur. C’est important qu’on ait du plaisir. Que ce soit une organisation privée ou publique, c’est comme une petite famille, on doit s’aimer et faire attention les uns aux autres et ce n’est pas le genre de climat que je souhaite»