Québec intensifie ses négociations avec les grandes centrales syndicales

À l'issue d'une rencontre avec les chefs des principaux syndicats dimanche après-midi, à Montréal, le premier ministre François Legault et la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel ont formulé le souhait d'en arriver à une entente avec ses services des secteurs publics d'ici la fin du mois.

Le gouvernement s'est montré sensible à améliorer les conditions de travail des travailleurs.

En éducation, il est question d’une entente sur les conditions et le salaire des enseignants:

Augmentation de 18% pour les nouveaux enseignants;

Augmentation de salaire de 8% sur trois ans.

En santé, il est sujet de la création de 14 000 nouveaux postes ainsi que d’une entente sectorielle sur les conditions de travail avec la Fédération des infirmières du Québec.

Or, dans un communiqué, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, a fait mention d'une «position inflexible du gouvernement et réitère que ses offres globales sont largement insuffisantes pour répondre aux immenses besoins vécus dans les milieux en éducation, dans les cégeps et en santé».