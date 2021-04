Politique | «François Legault n’a pas gagné sa semaine» -Bernard Drainville

«Il y a une mesure qu’on utilise en politique : est-ce qu’on a gagné la semaine comme parti? Au gouvernement, cela indique que tu as pris de bonnes décisions et qu’elles ont été bien reçues par la population. La couverture médiatique aussi a été positive. Si on regarde les trois derniers jours, François Legault n’a pas gagné la semaine. Cette histoire à propos du logement, ce n’est pas bon pour lui. Cela dit, il a gagné plus de semaines qu’il en a perdues depuis qu’il est chef du gouvernement.»