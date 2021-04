Les professeurs de tous les cégeps du Québec ont annoncé qu’ils feront une grève de trois jours, du 11 au 13 mai prochains.

Le syndicat CSN qui les représente dénonce une impasse dans les négociations avec le gouvernement.

Leur convention collective est échue depuis plus d'un an et les pourparlers avec Québec durent depuis 18 mois.

La grève touchera 45 cégeps de la province.