Hausse de la transmission dans le Bas-Saint-Laurent | Québec impose à nouveau les mesures d’urgence

En raison d’une hausse constante de la transmission de coronavirus dans le Bas-Saint-Laurent, Québec a décrété que les mesures d’urgence devront être appliquées dès le dimanche 2 mai.

Bien que la situation épidémiologique soit relativement stable à travers le Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s’est dit préoccupé, jeudi, par la région du Bas-Saint-Laurent où la transmission communautaire augmente sans cesse, particulièrement à Rivière-du-Loup.

Pour éviter le pire, le gouvernement Legault prend les devants et impose à nouveau les mesures d’urgence dans cette région, à l’exception des MRC de Matane, Matapédia et Mitis.

Rappelons que les mesures d’urgence impliquent un couvre-feu à 20 h et la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.

Toutefois, toutes les écoles primaires du territoire pourront demeurer ouvertes puisque selon le ministre, la transmission communautaire se fait principalement dans les lieux de travail et lors de rassemblements familiaux.

Ces mesures d'urgence entreront en vigueur dans la nuit du samedi 1er mai au dimanche 2 mai.

Québec n'a toutefois pas précisé la durée de ces mesures.