Denis Coderre au campement de sans-abris | «Ça ressemblait à Maxime Bernier quand il a donné des Jos Louis en Afghanistan»

«Les campements organisés sur Notre-Dame ou dans le boisé Steinberg, on ne peut pas les tolérer. Ce qu’il faut, c’est du logement permanent. Québec ne peut pas jouer au yoyo en augmentant le nombre de lits l’hiver, en période de froid, et en les enlevant l’été. Quand on a une stratégie comme la nôtre, de 12 000 logements, ça répond à ça. Ça ne fait même pas quatre ans qu’on est là et il y a 1000 logements pour personnes itinérantes qui ont été construits, mais ce n’est pas suffisant»