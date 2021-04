223 millions de dollars supplémentaires pour la lutte contre la violence conjugale

«Il y a une urgence à agir et ça prend donc une couche de mesures de plus. Ce plan-là va pouvoir financer une série de mesures. 92 millions de dollars pour les maisons d’hébergement afin de créer des places et pour renforcer les équipes. Je veux qu’on puisse agir sur tous les fronts. Il y aura une annonce sur l’aide aux hommes pour sauver les femmes en prenant en charge les hommes violents, une annonce sur la répression, la police et la justice correctionnelle, donc dans toutes les facettes pour lutter contre la violence conjugale.»