«800 000 tonnes de gaz à effet de serres seront sauvées» -François Bonnardel

«Il y a environ 10 650 autobus scolaires au Québec. Depuis les cinq dernières années, on avait un programme qui n’avait pas été un franc succès. On a à peine 1% de la flotte qui est électrifié, donc 130 véhicules. On doit atteindre l’objectif du plan de l’économie verte que mon collègue Benoit Charrette a annoncé il y a quelques semaines, qui dit que d’ici 2030, 65% de la flotte doit être électrifiée.»