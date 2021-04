Loi sur la laïcité | «Il s’agit d’une victoire des Québécois et des Québécoises»

«Il s’agit d’une victoire des Québécois et des Québécoises. La grande majorité des dispositions de la loi sont maintenues à quelques exceptions près. Et pour les exceptions qui ont été déclarées inopérantes à l’endroit des centres de services scolaires anglophones et des élus de l’Assemblée nationale, j’ai déjà annoncé qu’on allait porter la décision en appel. C’est important que la loi s’applique sur la totalité du territoire du Québec et que l’ensemble des personnes soient visées par la loi, qu’il n’y ait pas d’exception»