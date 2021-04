Capitale-Nationale, Outaouais et Chaudière-Appalaches | Prolongation des mesures d’urgence

«Le nombre de cas chez les moins de 60 ans a doublé quand on le compare à celui du ''peak'' de 2020. Hier, dans l'ensemble du Québec, il y a eu 77 nouvelles hospitalisations et 35 étaient des personnes entre 45 et 64 ans et 10 étaient des personnes entre 18 et 44 ans et 2, c'était des personnes entre 0 et 17 ans. Donc, on le voit depuis quelques semaines, le nombre de jeunes adultes qui se retrouve à l'hôpital augmente»