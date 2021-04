Budget fédéral 2021 | 30 milliards $ pour des garderies; la part du Québec encore inconnue

Un calendrier et un voeu

Le premier geste que posera Ottawa grâce à ses 27,2 milliards $ sera de réduire de moitié les frais moyens de services de garde. Ce sera fait «d'ici la fin de 2022», précisent les documents budgétaires. «Ces cibles s'appliqueraient partout à l'extérieur du Québec, où les prix sont déjà abordables grâce au système provincial bien établi», peut-on lire.

Une fois cette première enveloppe dépensée, dans cinq ans, le gouvernement fédéral prévoit verser 8,3 milliards $ par année pour maintenir le programme. Cette somme additionnée à des engagements pris au préalable pour soutenir, entre autres, les garderies dans les communautés autochtones portera la contribution annuelle d'Ottawa à 9,2 milliards $ par année à partir de 2025-2026.

Le budget Freeland souligne la nécessité de «valoriser» le travail des éducatrices et se désole des «faibles salaires» qu'elles touchent. Ottawa suggère d'offrir des «possibilités de formation», mais ne dit pas comment, par ailleurs, on interviendrait pour valoriser ce travail.

La ministre Freeland n'a pas offert plus de précisions, en point de presse. «On comprend que ça coûte cher et c'est un des éléments qu'on va discuter avec les provinces et territoires», a-t-elle dit de la nécessité d'augmenter les salaires.

Une promesse renouvelée

Ce programme national de garderies, les libéraux le font miroiter depuis les années 1980.

«Ce combat d'un demi-siècle témoigne de la difficulté et de la complexité de cette tâche. Mais, cette fois-ci, nous allons y parvenir», a promis la ministre Freeland lorsqu'elle s'est levée en Chambre pour livrer le discours du budget.

«Le présent budget est notre carte et notre point de départ», a-t-elle ajouté.