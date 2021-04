Éric Duhaime nouveau chef du parti conservateur du Québec | «J’ai voté pour François Legault et je suis déçu»

Le très connu chroniqueur et animateur de Québec a été nommé à la tête de la formation politique grâce par une écrasante majorité des voix au terme d’une course virtuelle qui a duré six mois.

Il a récolté 95 % des 9886 votes devant son seul autre adversaire, l’informaticien Daniel Brisson, qui a obtenu 5 % des suffrages.

Le nouveau chef succède à Adrien Pouliot, qui avait annoncé son intention de démissionner à la mi-octobre après sept années à la tête du parti.

M. Duhaime a notamment affirmé à la suite de sa nomination que le système de santé québécois doit être réformé en profondeur. D’après lui, le problème serait essentiellement réglé en décentralisant le processus de décision dans le système de santé et en le privatisant davantage.

D’autre part, il croit que les représentants de la santé publique du Québec, dirigée par Horacio Arruda, ne devraient pas participer autant aux discours et aux prises de décisions du gouvernement à propos de la pandémie.