Chrystia Freeland le présentera à 16h | «Un budget historique» et pas seulement pour le méga-déficit annoncé

« C'est un moment historique. Hier, on fêtait le fait que le 18 avril 1940, on adoptait le droit de vote des Québécoises, cela a pris, 81 ans plus tard, une première femme, Chrystia Freeland, se lèvera en Chambre pour nous lire le budget. On s'attend à un budget très dépensier. Moi, je m'attends surtout, Paul, à un budget extrêmement électoraliste. »