Nouveau variant de la COVID-19 | Le gouvernement devrait-il être plus proactif, en particulier à Montréal?

«Ce dont on a besoin c’est un gouvernement qui voit venir, qui essaie d’être le plus proactif possible; bien sûr dans la limite des connaissances dont il dispose. La semaine dernière, monsieur Arruda nous dit en conférence de presse qu’il y a 98% de chance que le 12 avril tout soit correct à Québec… et deux jours après, non non non ce n’est pas vrai, rien ne va plus! Sur quoi vous vous basez pour changer d’idée à ce rythme-là? Je ne peux pas croire qu’il y a seulement le variant et la vitesse de progression du variant qui entrent en ligne de compte…»