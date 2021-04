3e vague de COVID-19 | Retour du couvre-feu à 20 h pour Montréal et Laval

«Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Ontario et même ici, dans la ville de Québec, ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. On n'est pas à l'abri d'une explosion de cas. Il y a un danger. On a affaire à un variant qui est plus contagieux et plus vicieux que jamais. Il faut donc être plus prudent que jamais. Je comprends qu'on est tannés. Mais on a fait une bonne partie du chemin et il nous en reste un bout à faire. Soyons solidaires, soyons courageux pour faire ensemble le dernier droit»