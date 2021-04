Crise du logement à Montréal | Pierre-Yves McSween invite la mairesse Plante chez lui!

«Il faut arrêter de dire que les petits propriétaires sont des gros méchants. Moi, j'invite la mairesse chez nous, je vais lui faire une visite guidée. Je vais lui présenter mes voisins qui sont tous des propriétaires. Je vais lui montrer tous les défauts et on va parler cash et on va faire de calculs ensemble. À part les gros propriétaires industriels qui ont acheté il y a 20 ans et qui ont 400 portes, un propriétaire qui a une ou deux portes, il a un coût de renonciation, il fait parti de sa ville, il aide son prochain en ayant un logement. Il ne fait pas la grosse passe»