Zones rouges | Fermeture des gyms et école en alternance pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5

«Le mois d'avril sera critique, crucial. Le mois de tous les dangers. Je sais que vous êtes tannés, mais je vous demande un dernier effort. Allez vous faire vacciner quand c'est rendu votre tour. Et entre temps, soyez prudents. Et ce n'est pas seulement les personnes plus âgées. Avec le nouveau variant, mêmes les jeunes peuvent être touchés, hospitalisés et avoir des conséquences graves. Prenez ça au sérieux et soyez prudents»