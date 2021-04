«Montréal manque d’amour» -Denis Coderre

«Il ne faut rien prendre pour acquis. Nous sommes dans la pandémie et les élections ne seront tenues que dans sept mois. La politique m’a appris qu’il faut travailler jusqu’à la dernière minute pour tenter de gagner la confiance des gens. […] La ville de Montréal n'est plus pour tous les Montréalais. Ce sont des groupes contre les autres. Par exemple : les vélos contre les voitures. Vivre ensemble, ce n’est pas ça. Ça me fait mal, car Montréal est une métropole exceptionnelle. J’ai l’impression que l'administration Plante est surtout militante et qu’elle en a seulement pour un groupe. Montréal manque d’amour.»