Négociations entre le gouvernement et ses 550 000 employés | Une concordance est nécessaire entre les secteurs public et privé

«C’est discutable. Ce n’est certainement pas acceptable pour le syndicat de la FTQ qui demande une correction de 16 %. La FIQ et l’APTS demandent quant à elles une hausse de 24 %. Ces syndicats indiquent qu’il existe plein de bonnes raisons d’augmenter les conditions des travailleurs de l’État. En plus, 40 pour cent des employés n’ont pas de permanence ou de salaire à temps plein. Il faut surtout dire que le secteur public éprouve des problèmes à attirer de la main-d’œuvre. On n’est pas capable non plus de retenir celle-ci. N’étant pas capable de garder ses employés, le gouvernement doit faire appel au privé, grâce aux agences, notamment. Ainsi, ce que tu as économisé en gardant les salaires bas, tu vas finir par le dépenser quand même...»