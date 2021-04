Lenteur dans le traitement des requêtes pour les immigrants économiques | «Dans bien des cas, c’est à la demande du Certificat de sélection du Québec que ça bloque»

«La pandémie de COVID-19 peut expliquer certains délais. Mais, la pandémie touche aussi les autres provinces canadiennes. On ne doit pas non plus minimiser l’impact des seuils d’immigration pour le Québec. Il arrive dans certains cas que des agents aillent retarder de rendre une décision finale afin de se conformer aux exigences des seuils d’immigration. D’autre part, j’ai eu connaissance que des dossiers aient été retournés aux demandeurs sous prétexte qu’ils étaient incomplets. […] Le Québec évalue avant le gouvernement fédéral le dossier d’une personne qui veut travailler sur son territoire. Celle-ci doit obtenir d’abord le Certificat de sélection du Québec avant de soumettre une demande de résidence permanente auprès d’Ottawa. Dans bien des cas, c’est à la demande du CSQ que ça bloque…»