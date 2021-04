Sondage SOM-98.5 | «47 % des Montréalais sont assez ou très satisfaits du travail de Valérie Plante»

«Qu’est-ce qui influence le vote, d'après les personnes interrogées? Le programme électoral, l’expérience, la personnalité et le style de campagne du candidat. En gros, c’est très personnalisé autour de Valérie Plante et de Denis Coderre. On sent que pour les partisans de Valérie Plante, toute la notion du programme de Projet Montréal est assez fondamentale. Le taux de satisfaction à l’endroit de l'administration Plante : 53 % des Montréalais se disent peu ou pas du tout satisfaits. 47 % des Montréalais sont assez ou très satisfaits. Ce sont les jeunes qui sont le plus satisfaits du travail de l'équipe de Valérie Plante.»