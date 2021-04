Sondage SOM-98.5 | Un Montréalais sur 2 souhaite le retour du baseball dans la métropole, mais…

Un Montréalais sur deux est en faveur du retour des Expos dans la métropole selon un sondage de la firme SOM réalisé pour le 98.5.

Ainsi, 61 % des anglophones et 48 % des francophones souhaitent le retour d'une équipe de baseball.

Quand on demande si la ville doit puiser dans les fonds publics pour la construction d’un nouveau stade, l’appui fond à 28% alors que près des deux tiers (62%) s’y opposent.

L’opposition est plus marquée chez les 55 ans ou plus (71 %) et les femmes (68 %).

