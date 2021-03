Québec, Lévis et Gatineau | «10 jours sur pause»

Se disant très inquiet de la hausse exponentielle des nouveaux cas de coronavirus, le gouvernement Legault met les villes de Québec, Lévis et Gatineau «sur pause» pendant une durée de 10 jours.

Lors d’un point de presse inattendu, le premier ministre François Legault a annoncé de nouvelles mesures sanitaires plus contraignantes pour certaines régions du Québec.

4 régions passent du orange au rouge

D’abord, les régions de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches passeront en zones rouges dès jeudi 20 h.

Cela veut dire que les restaurants devront de nouveau fermer leurs portes. Des mesures d’aide financière seront mises en place pour ces restaurateurs.

Parmi les cinq régions qui inquiétaient le gouvernement Legault mardi, seul le Saguenay-Lac-Saint-Jean a vu sa situation se stabiliser au cours des dernières heures, ce qui fait en sorte que cette région ne changera pas de palier.

3 villes en pause forcée de 10 jours

François Legault a également annoncé une «pause de 10 jours» pour trois villes, dont le nombre de nouveaux cas a augmenté de façon exponentielle.

Selon M. Legault, la situation est critique à Québec, Lévis et à Gatineau et il faut agir rapidement.

Cette pause de 10 jours force la fermeture de toutes les écoles et tous les commerces non essentiels, les gyms, les théâtres, les cinémas et les salons de coiffure.

Les élèves devront poursuivre leurs études avec l'enseignement à distance. Les services de garde scolaire resteront ouverts, mais ils seront accessibles seulement pour les travailleurs prioritaires.

Les entreprises devront retourner leurs employés en télétravail.

Quant aux lieux de culte, un maximum de 25 personnes sera autorisé.

De plus, le couvre-feu sera ramené à 20 h, ce qui forcera les épiceries à fermer leurs portes à 19 h 30.