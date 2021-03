Drainville | Quatrième cas d'éthique entourant Fitzgibbon: «Ça devient fatiguant l'accumulation»

« En janvier 2019, le ministre Fitzgibbon accompagne le premier ministre Legault en visite officielle à Paris et là Fitzgibbon et Legault rencontrent un dénommé Éric Martineau-Fortin, qui a cofondé un fonds d'investissement qui s'appelle White Star et l'un des autres cofondateurs de ce fonds d'investissement, c'est Pierre Fitzgibbon; il a de l'argent dans ce compte-là (...) Tu regardes ça et tu te dis: Fitzgibbon s'est servi de ses liens privilégiés avec son partenaire d'affaires pour lui faire rencontrer Legault et là Martineau-Fortin se sert de cet accès privilégié au premier ministre pour se vanter et pavoiser et pour éventuellement faire avancer ses intérêts d'affaires. »