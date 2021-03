Même en zones rouges | Les lieux de culte pourront accueillir 250 personnes

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi qu’il assouplissait encore un peu ses mesures sanitaires.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que dès vendredi le 26 mars, les lieux de culte dont la superficie est suffisante pourront accueillir jusqu’à 250 personnes, et ce, même en zones rouges.

Le nombre de personnes pouvant se rassembler dans les lieux de culte sera donc déterminé en fonction de la superficie des lieux. Plus elle sera de petite dimension, moins de personnes pourront y avoir accès.

Que ce soit un rassemblement de petite ou de grande taille, tous les participants devront porter le masque de procédure en tout temps.

Pour les mariages et les funérailles dans les lieux de culte, des limites particulières continuent de s'appliquer selon le palier d'alerte : 50 personnes en zone jaune et 25 en zones orange et rouge.

Écoutez les explications d'Alain Pronkin au micro de Bernard Drainville: