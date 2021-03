François Legault ouvert à un nouveau stade à Montréal | «Il sait très bien qu’un joueur de baseball est souvent un non-résident du Québec»

«M. Legault est comptable. Il sait très bien qu’un joueur de baseball est souvent un non-résident du Québec. […] Il s’arrange souvent pour rester moins de 183 jours au Canada. Il repart le plus vite possible pour être un non-résident fiscal. Donc, une portion de l’impôt est payé ici, mais elle est moins grande. François Legault sait en plus que la notion de partage d’équipe avec Tampa fait en sorte que la moitié qui va être payée, car les Rays ne seront pas à temps plein à Montréal. Donc, c’est quelques millions $ d’impôt. Mais, si ce projet implique la construction d’un stade de 400 ou 500 millions $, c’est sûr que la valeur actuelle nette du calcul va être négative. M. Legault s’est arrangé pour dire non à l’avance…»