COVID-19 | «Le Québec résiste aux variants et à la 3e vague»

«Le Québec résiste aux variants et à la troisième vague. Et ce n’est pas le cas partout dans le monde. En France et en Italie, ils ont reconfiné. Même au Canada, on observe une hausse de nouveaux cas en Ontario et en Colombie-Britannique. Nous, on n’est pas dans une vague parce qu’il n’y a pas d’augmentation. C’est une bonne nouvelle, ça veut dire que nos mesures fonctionnent. Mais, la guerre n’est pas terminée. Il faut rester prudents»