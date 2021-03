Selon Radio-Canada, le pourcentage de chirurgies d'un jour qui sont reportées diminue depuis le début de l'année grâce à l'aide de cliniques privées dans plusieurs régions du Québec.

Toutefois, dans certaines régions, la liste continue de s'allonger et The Gazette avance même que le nombre de Québécois qui attendent plus d’un an pour une chirurgie a plus que quadruplé. Et la situation est particulièrement critique pour les chirurgies du cancer.