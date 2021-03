Point de presse de Legault à 13 h | «Je n'aime pas le panorama COVID dans deux régions» -Bernard Drainville

«Je n'aime pas le panorama qui se dessine sous nos yeux en particulier dans deux régions oranges: le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Outaouais. Dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est trois fois plus de cas que la semaine passée; à Roberval, je lis ça dans Le Devoir, ils sont à 423 cas par 100 000 habitants, c'est deux fois plus que les quartiers les plus rouges à Montréal. Dans le cas de l'Outaouais, le nombre de nouveaux cas a doublé depuis qu'ils sont en zone orange. »