Procès de Michael Spavor en Chine | Deux heures seulement et à huis clos

«Je pense qu’ils essaient d’établir un record Guinness, car je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi rapide […] Même l’avocat de monsieur Spavor n’a pas pu voir la preuve et ce qu’on reproche à son client. Monsieur Spavor ne pouvait amener aucun document à la cour, aucune note et au mieux, ils lui ont demandé de dire deux ou trois mots. Ça confirme que tout ça était préorchestré et qu’ils ont déjà tout décidé du verdict. Maintenant il va falloir attendre le prononcé de la sentence, mais je m’attends à une sentence très sévère. […] Les cas d’espionnage peuvent aller jusqu’à la peine de mort, mais moi je m’attends à une peine de prison et au minimum 10 ans… et peut-être 20 ou 25 ans.»