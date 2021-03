4e enquête de la commissaire à l’éthique | «Le jour où je vais nuire au gouvernement, je vais m’en aller chez nous» -Le ministre Fitzgibbon

«J’aimerais noter que la société dont on parle n’a pas effectué de transaction avec l’État, excepté qu’elle rembourse un prêt reçu en 2016. Deuxièmement, on a créé un mur de Chine. Donc, elle ne fera jamais affaire avec le gouvernement. Conséquemment, il n’y a pas de conflit d’intérêts. Devrais-je vendre? Oui. J’aimerais vendre, mais cette société de technologie, très petite, lève actuellement de l’argent. C’est très difficile de lever de l’argent et de vendre. C’est complexe. […] Je suis prêt à me faire destituer. Le jour où je vais commencer à nuire au gouvernement, je vais m’en aller chez nous, ça va prendre trente secondes.»