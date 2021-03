Comité exécutif | Le maire de Verdun annonce qu'il ne se représentera pas

«La pandémie et l’état d’âme de la population en général ont amené aussi un changement de comportement sur les réseaux sociaux. Même si je crois que la majorité des personnes font la part des choses, les attaques personnelles et les commentaires gratuits de plus en plus présents ont fini par m’atteindre. Cela a eu un impact sur le plaisir que j’ai toujours eu d’échanger avec vous.»