Sommet sur la réussite éducative | Pour mieux aider les élèves

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, tiendra un sommet sur la réussite éducative les 31 mars et 1er avril.

L'événement qui aura lieu de façon virtuelle abordera les thèmes de la réussite éducative et le rattrapage, l'évaluation et les encadrements psychologiques, ainsi que la santé mentale et le bien-être à l'école.

Le grand public pourra également y participer.

Le ministre Roberge donne ainsi suite à une demande de longue date de la députée libérale Marwah Rizqy qui souhaite préparer la sortie de crise en éducation et outiller les élèves pour la prochaine rentrée scolaire.