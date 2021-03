À VOIR: Cérémonie de commémoration | «Aujourd’hui, le Québec se souvient»

Pour commémorer les 10 518 personnes décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a tenu une cérémonie empreinte de simplicité et d’émotions, jeudi, sur le parvis de l’Assemblée nationale.

La cérémonie s’est mise en branle vers 12 h 20.

D’abord, des constables spéciaux de l’Assemblée nationale et la garde d’honneur de la Sûreté du Québec ont fait une haie d’honneur sur les marches, à l’extérieur de l’hôtel du Parlement du Québec.

Puis, tour à tour, des dignitaires, des parlementaires, des fonctionnaires, des travailleurs du réseau de la santé, des familles des victimes, des représentants des communautés autochtones, des aînés et des membres des forces armées canadiennes sont sortis du Parlement avec une rose blanche à la main et se sont dirigés sur le parvis où un mémorial temporaire à la mémoire des victimes a été installé.

La rose blanche a été choisie comme symbole de la commémoration, car elle représente la sincérité, la délicatesse, la résilience et l’effort collectif des Québécois.

Ensuite, deux constables spéciaux de l’Assemblée nationale ont déposé une immense gerbe de fleurs composée de roses blanches et de 10 delphiniums bleus pour représenter les quelque 10 000 décès. Sur la gerbe de fleurs, on retrouve l’inscription «Je me souviens».

Recueillement

Sur l’écran géant disposé sur le parvis, on a par la suite entendu Kent Nagano et les musiciens de l’OSM jouer les très belles pièces «Clair de lune» de Claude Debussy et «Les gens de mon pays» de Gilles Vigneault.

Ce fut suivi d'une prestation de jeunes choristes des Petits chanteurs de Beauport, qui ont joliment interprété «À la clair fontaine».

Au son de la musique, le premier ministre François Legault et son épouse, Isabelle Brais, se sont approchés du mémorial et devant la gerbe de fleurs, ils ont déposé leurs roses blanches, puis ils se sont recueillis un instant.

Tous les autres invités ont fait de même tour à tour sous le regard bienveillant du premier ministre et son épouse.

Parmi les invités, on retrouvait le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, la ministre responsables des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, le lieutenant-gouverneur Michel Doyon, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, la fonctionnaire Dominique Savoie, tous les chefs de partis de l’opposition.

Des éloges pour la nation québécoise

Dans un bref discours, le premier ministre a rappelé que, il y a déjà un an, la pandémie du coronavirus frappait le monde entier.