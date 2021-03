Couvre-feu à 20 h en zones rouges | Est-il temps de le remettre en question?

«Le couvre-feu a été appliqué dans différents pays, comme en France, en Israël et en Australie. Le but du couvre-feu était d’empêcher que les gens se rassemblent de façon illégale. Maintenant en fonction du nombre de cas qui sont plus bas que ce qu’on avait en début d’année et le changement d’heure, il faut comprendre que le gouvernement va sûrement réviser l’heure à laquelle débutera le couvre-feu en zone rouge. C’est dans la mire du gouvernement et c’est très adéquat»