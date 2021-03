« Il y a certains CHSLD privés qui vont être nationalisés… » -François Legault

« Mais il y en a d’autres où il y avait des gens qui voulaient faire des profits, parfois sur le dos des résidents, et là, il va y avoir des nationalisations. Une chose qui est certaine : on ne laissera plus des résidents dans ces CHSLD qui sont mal gérés. »

Quel est le niveau de responsabilité que le premier ministre est prêt à prendre dans le bilan funeste des décès liés à la pandémie?

« D’avoir trop attendu pour embaucher des gens dans des CHSLD. On savait qu’il y avait des postes affichés et non comblés. On savait qu’on n’arrivait pas à attirer des préposés aux bénéficiaires à 15 $ ou 20 $ de l’heure. On a attendu la négociation de la convention collective. On aurait dû le faire avant.

« C’est un problème qui est là depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements, autant le Parti libéral que le PQ. Ça a été la partie négligée du réseau de la santé. Les CHSLD ont été négligés par les gouvernements et ça inclut le mien. »